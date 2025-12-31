الهلال ينتصر ويعيد الدوري إلى الجولة الـ3

أعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم التنافس بينه وبين النصر المتصدر إلى ما كان عليه في الجولة الثالثة، حين كان الفارق بينهما نقطتين فقط، وذلك بعد فوزه على الخلود 3ـ1 ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وكان الهلال قد تعادل مع الأهلي في الجولة الثالثة 3ـ3 حين اتسع الفارق إلى نقطتين، قبل أن يصبح 4 بعد تعثره أمام القادسية 2ـ2.

وبهذا الفوز حافظ الأزرق على سجله خاليًا من الخسائر خارج ملعبه 11 مباراة بواقع 8 انتصارات و3 تعادلات.

وتقدم الأزرق في الشوط الأول عن طريق الصربي سيرجي سافيتش عند الدقيقة 45، قبل أن يفرض التعادل الخلود من علامة الجزاء «45+5» سددها بنجاح الأرجنتيني راميرو إنريكي.

في الشوط الثاني سجّل الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الثاني عند الدقيقة 61 بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس عقب تسديدة لسافيتش، وعاد الظهير ليبصم على الهدف الهلالي الثالث عند الدقيقة 84.

وأصبح الهلال بعد الانتصار يملك 29 نقطة بفارق نقطتين عن النصر، مستفيدًا من تعادله مع الاتفاق 2ـ2، الثلاثاء، فيما تكبد الخلود الخسارة الخامسة له على التوالي في المسابقة ليصبح في رصيده 9 نقاط من 3 انتصارات.

ويحلّ الأزرق ضيفًا على نظيره ضمك لحساب الجولة الـ13 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الأحد المقبل، فيما يواجه الخلود نظيره الفيحاء السبت.