ثيو يبصم على الثنائية الرابعة

جنى فريق الهلال الأول لكرة القدم ثمار القوة التهديفية لظهيره الفرنسي ثيو هيرنانديز، في الشوط الثاني، الذي أسهم بتسجيل هدفين في شباك الخلود، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وتحققت معظم أهداف الظهير الفرنسي بعد العودة من غرفة الملابس بنسبة بلغت 63 بالمئة، إذ سجل 29 هدفًا في النصف الثاني مقابل 17 بالأول من أصل 45 هدفًا إجمالًا.

وبهذا الهدف سجل ثيو هدفه السادس مع الأزرق منذ انضمامه إليه الصيف الماضي قادمًا من ميلان الإيطالي.

كما أن الدولي الفرنسي تمكن من إحراز الثنائية الرابعة له خلال مسيرته، إذ سبق له أن فعلها 3 مرات سابقًا مع أحمر ميلانو.

ومنح ظهير ريال مدريد الإسباني سابقًا الأزرق التقدم مسجلًا الهدفين الثاني والثالث ليمنح فريقه الفوز 3ـ1 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.