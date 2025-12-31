بالشباب.. القادسية يكتب ثالث انتصاراته

سجل فريق القادسية الأول لكرة القدم فوزه الثالث تاريخيًا على الشباب في دوري المحترفين السعودي بعد أن انتصر عليه بنتيجة 3ـ2 ضمن منافسات الجولة الـ12 مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

وخلال 14مباراة التقى فيها الفريقان فاز الشباب في 8 بينما كسب القادسية 3 بانتصار أمس وحضر التعادل في 3.

وسجل أهداف انتصار القادسية في المباراة الإيطالي ماتيو ريتجي والمكسيكي جوليان كينيونيس والأورجوياني ناهيتان نانديز، فيما سجل للشاب البلجيكي يانيك كاراسكو وجوش براونهيل.

وبهذا الانتصار رفع القادسية رصيد النقطي إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط.