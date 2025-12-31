ناري يخرج من المستشفى.. ويغيب 12 مباراة

خرج التوجولي خالد ناري، لاعب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، من المستشفى مساء الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة الاسترواح الهوائي في الرئة اليمنى، جرّاء كسر في 3 أضلاع في الجزء الأيمن من القفص الصدري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، الأربعاء.

وأفادت المصادر ذاتها بغياب اللاعب عن الملاعب حتى نهاية فبراير المقبل، وبذلك يغيب عمّا يقل عن 12 مباراة دورية مع فريقه الأخدود.

وتعرض ناري، 31 عامًا، إلى إصابة الاسترواح الهوائي بعد إصابته في مباراة النصر، 27 ديسمبر الماضي، بعد خروجه عند الدقيقة 40 من ملعب المباراة، وتوجهه مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأول بارك.

ولعب ناري 11 مباراة بقميص الأخدود الموسم الجاري، شارك في 9 مباريات دورية، و2 في بطولة كأس الملك، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.