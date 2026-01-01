الكاميرون ينتصر.. وأول «ريمونتادا» إفريقية تغير المراكز

فقد منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم صدارة المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بسبب كتابة مباراةٍ أخرى سابقةً ضمن النسخة الـ 35 الجارية في المغرب.

وتغلب الكاميرون 2ـ1 على موزمبيق، على ملعب أدرار في مدينة أغادير، ورفع عدد نقاطه مع اختتام مرحلة المجموعات إلى 7، من انتصارين وتعادل.

ووضعه ذلك في المركز الأول، لكن الدقائق الأخيرة من المرحلة أعادته إلى المركز الثاني، مع قلب كوت ديفوار النتيجة أمام الجابون من تأخّر بهدفين إلى فوز 3-2.

ولُعِبت المباراتان في التوقيت ذاته، وحددتا ترتيب المراكز الثلاثة الأولى. وتفوَّق الإيفواريون، بعد «الريمونتادا» أمام الجابون، على الكاميرونيين بإجمالي عدد الأهداف المسجّلة «5 مقابل 4»، مع تساوي المنتخبَين في النقاط وفارق الأهداف «+2».

ولأول مرة ضمن النسخة الـ 35، التي انطلقت في 21 ديسمبر، يتأخر منتخبٌ بهدفين نظيفين ويفوز في المباراة.

وتقدم موزمبيق بهدفٍ على الكاميرون، أحرزه جيني كاتامو في الدقيقة 23. وبالخطأ، أحرز زميله فيليسيانو جون هدفًا بالخطأ في مرمى منتخبهما، فارضًا التعادل. وفي الدقيقة 55، أحرز كريستيان كوفاني هدف الفوز الكاميروني.

ومع كوت ديفوار ووصيفه الكاميرون، تأهّل موزمبيق إلى ثُمن النهائي بوصفه من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.