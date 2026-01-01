اتحاد الرماية يحدد أوليات 2026

ناقش الاتحاد السعودي للرماية في اجتماعه الثاني، الأربعاء، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يشمل البرنامج الزمني لعام 2026.

كما استعرض الاجتماع القوائم والتقارير المالية، واعتماد موازنة عام 2026، وبحث مستجدات حوكمة الاتحاد، إلى جانب استعراض أبرز ما تم إنجازه عام 2025

وطبقًا لبيان اتحاد الرماية جرى خلال الاجتماع اتخاذ عددٍ من القرارات التي تسهم في تحقيق أهداف الاتحاد وتعزيز كفاءة أعماله وتنظيماته.