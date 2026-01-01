جيسوس في جدة.. 6 انتصارات وهزيمة وداع

يدخل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم مباراته التاسعة في جدة حين يحل ضيفًا على الأهلي، الجمعة، على ملعب «الإنماء»، ضمن «كلاسيكو» الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي.

وخرج المدرب العجوز منتصرًا في 6 مواجهات من أصل 8، منها 4 انتصارات ضد الاتحاد وخسارة وحيدة منه.

وواجه جيسوس القطب الجداوي الآخر الأهلي في 3 مباريات انتصر في 2 وخسر واحدة أدت إلى إنهاء علاقته مع الهلال.

وخلال موسم 2023ـ2024، قاد جيسوس فريق الهلال لتحقيق الفوز على الاتحاد في «كلاسيكو» الجولة الخامسة بنتيجة 4ـ3 في مباراة مثيرة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وواصل جيسوس تفوقه في جدة على منافسه الاتحاد في جدة، إذ قاد الهلال لتحقيق الفوز على مضيفه بنتيجة 2ـ0، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023ـ2024، على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة».

وفي نصف نهائي كأس الملك عام 2024، فاز الهلال بقيادة جيسوس على الاتحاد بنتيجة 2ـ1، على ملعب الإنماء، ليتأهل إلى نهائي البطولة حينها، فيما تلقى جيسوس الخسارة مع الهلال على ملعب الإنماء «الجوهرة» للمرة الأولى خلال منافسات موسم 2024ـ2025، بعد أن سقط جيسوس مع الهلال بنتيجة 1ـ4 في «كلاسيكو» الجولة 21.

ومع النصر الموسم الجاري، قاد جيسوس فريقه الحالي للفوز على الاتحاد بنتيجة 2ـ0، ضمن «كلاسيكو» الجولة الرابعة في دوري روشن لموسم 2025ـ2026، ليحقق البرتغالي 4 انتصارات ويخسر مرة أمام الاتحاد في 5 مباريات على ملاعب مدينة جدة.

في المقابل، خاض جيسوس 3 مباريات ضد الأهلي في مدينة جدة، كلها كانت خلال فترة تدريبه فريق الهلال، حقق خلالها انتصارين، وخسر مرة واحدة.

وضمن منافسات موسم 2023ـ2024، انتزع الهلال بقيادة جيسوس فوزًا مثيرًا أمام مضيفه الأهلي بنتيجة 2ـ 1 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28، على ملعب الإنماء في جدة، ليقترب أكثر من لقب الدوري الذي حققه حينها.

وعاد الهلال لتكرار الفوز بالنتيجة ذاتها على الملعب ذاته أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة في موسم 2024ـ2025، حين فاز بنتيجة 2ـ1 ليحقق جيسوس انتصاره الثاني في جدة على الأهلي.

يذكر أن جيسوس تعرض لهزيمته الوحيدة ضد الأهلي في جدة، حين كان يقود الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024ـ2025، إذ خسر بنتيجة 1ـ3 على أرضية ملعب الإنماء «الجوهرة»، ليخرج فريق البرتغالي من البطولة القارية، ويُكمل الأهلي مشواره حتى الفوز باللقب.

وأنهى الهلال ارتباطه مع جيسوس، بعد الخسارة من الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة.