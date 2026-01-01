اجتماع تنسيقي يسبق بطولة جدة

عقد أعضاء اللجنة الفنية لبطولة جدة 2026 لكرة القدم الاجتماع التنسيقي والفني، صباح الخميس، لمناقشة أنظمة ولوائح المسابقة.

وتجمع البطولة 24 فريقًا، منها 12 للجهات الحكومية، و 12 لفرق الهواة، وستنظم في نسختها الثانية في الفترة من 2 فبراير إلى 3 مارس المقبلين.

وكان الاجتماع قد انعقد بمقر فرع وزارة الرياضة في منطقة مكة المكرمة، وبحضور ممثلي الفرق المشاركة، حيث تم استعراض اللائحة الفنية المعتمدة، بالإضافة للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المقدمة من ممثلي تلك الفرق.

يذكر أن مباريات دور المجموعات ودور الـ 16 ودور الـ 8 ستلعب على ملعب القرية الأولمبية، فيما ستجرى مباريات دور الـ 4 ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.