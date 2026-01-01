رابطة الأهلي تصرف النظر عن «تيفو» الكلاسيكو

ألغت رابطة مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم الـ«تيفو» الذي كانت تنوي تقديمه قبل انطلاق الكلاسيكو مع النصر، مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية»، وصلت الموافقات الرسمية على اللوحة الجماهيرية «التيفو»، بعد رفع الطلب الأسبوع الماضي، لكن الرابطة ألغته بسبب ضعف الإقبال الجماهيري على تذاكر المباراة.

وحتى السابعة من مساء الخميس، كان عدد التذاكر المباعة 35 ألفًا.

أمام ذلك، قرر مسيّرو الرابطة التخلي عن فكرة الـ«التيفو» والاكتفاء بحمل الأعلام الأهلاوية الكبيرة وتوزيع الشالات البيضاء والخضراء على أعضائها والمشجعين القريبين من منطقة حضورها.

ويتواجه الفريقان بعد 72 ساعة من فوز الأهلي على الفيحاء 2ـ0 وتعادل النصر مع الاتفاق 2ـ2، مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ 12.

ويتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة بـ 31 نقطة، ويحتل الأهلي، بـ 22 نقطة، المركز الرابع.