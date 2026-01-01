بطلب الشهري.. فوستر يعود إلى الاتفاق

باشر الإنجليزي إيان فوستر، مساء الخميس، مهامه رسميًا مع نادي الاتفاق، للعمل مساعدًا لسعد الشهري مدرب الفريق الأول لكرة القدم وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وشارك فوستر في التدريبات الجماعية ضمن الاستعدادات لمواجهة الأخدود المقررة مساء الجمعة على ملعب «إيجو» في الدمام ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويملك فوستر معرفة جيدة بالفريق الاتفاقي، بعدما سبق له العمل مع النادي مساعدًا للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي أقيل الموسم الماضي.

وجاءت عودته بناءً على طلب الشهري، في ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والتكتيكية خلال المرحلة المقبلة.

ميدانيًا، ركّز الشهري في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الأخدود على عدد من الجمل الفنية، إذ شرحها للاعبين قبل تطبيقها عمليًا عبر مناورة جرت على نصف الملعب.

ويحتل الفريق الشرقي المرتبة الثامنة في سلم ترتيب الدوري مالكًا 16 نقطة من 4 انتصارات، ومثلها تعادلات فيما خسر 3 مواجهات.