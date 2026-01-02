النهوض طموح الخليج والنجمة

يحل فريق الخليج الأول لكرة القدم ضيفًا على النجمة، الجمعة عند الـ 4:30 عصرًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، بعد صعود المستضيف الموسم الماضي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويسعى كل طرف إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد سقوطهما في الجولة الماضية أمام التعاون والفتح بالنتيجة ذاتها 0ـ1.

ويعتمد البرتغالي ماريو سيلفا على العناصر نفسها التي دخل بها المواجهة الماضية، بداية من البرازيلي فيكتور براجا حارس المرمى، وثلاثي المقدمة الفرنسي بلال بوطوبة والبرازيلي لازارو فينيسيوس، وخلفهما في متوسط الهجوم العراقي علي جاسم.

وفي الجهة المقابلة، ينتظر أن يعتمد اليوناني جورجوس دونيس، مدرب الخليج، على كوستاس فورتونيس، الذي يتصدر أكثر اللاعبين صناعة في الدوري بـ10 تمريرات حاسمة، إضافة إلى الهداف النرويجي جوشوا كينج.

ويحتل الخليج المرتبة التاسعة في قائمة الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يتذيل النجمة القائمة بنقطة وحيدة.