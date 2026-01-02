الإنتر يرصد 3 ملايين مقابل كانسيلو

جهزت إدارة إنتر ميلان نحو 3 ملايين يورو، من راتب البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع تحمل الأزرق 4.5 مليون يورو منه، حتى نهاية الموسم الجاري، حال اتفاق الناديين على صيغة إعارة اللاعب وفق لصحيفة «La Gazzetta dello Sport»، الجمعة.

ويرغب كانسيلو في الرحيل عن صفوف الهلال للمشاركة بصورة مستمرة، قبل نهائيات كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

ويتواصل بيبي ماروتا، رئيس إنتر ميلان، وبيرو أوسيليو، المدير الرياضي في العملاق الإيطالي، مع البرتغالي خورخي مينديز، وكيل كانسيلو، من أجل إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وينافس برشلونة الإسباني أيضًا في سباق التعاقد مع كانسيلو، إلا أنه وفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن إنتر ميلان يعد متفوقًا في الصفقة.

وكانت صحيفة «لا جازيتا» ذكرت الخميس أن العلاقة بين سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، واللاعب ليست في أفضل حالاتها، منذ مواجهة الأزرق الأولى في دوري روشن السعودي أمام الرياض، التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد.

ومثل كانسيلو «31 عامًا»، العملاق الإيطالي موسم 2017ـ2018، تحت قيادة الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وانتقل كانسيلو إلى صفوف الهلال صيف العام الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي ولعب مع الأزرق 45 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.