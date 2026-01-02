بينتو وسيماكان يتدربان ظهرا في الرياض

أدى البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، ولاعب الوسط سامي النجعي، ثلاثي فريق النصر الأول لكرة القدم تدريبات لياقية، ظهر الجمعة، في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن النصر لا يزال يسعى إلى تسويق عقد بينتو، بعد أن استبعده البرتغالي جورجي جيسوس مدرب القطب العاصمي من رحلة قائمة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، المقرّر الجمعة في جدة.

وأبعد جيسوس الحارس البرازيلي بقرارٍ فني، وأعاد راغد النجار إلى القائمة، ليجلس احتياطيًّا لنواف العقيدي، الحارس الأساسي.

وعاد النجعي إلى التأهيل بعد أن أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي على يد الجراح الإسباني رامون كوجات، بعد إصابته أمام الرائد، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، الموسم الماضي.

ويواصل سيماكان «25 عامًا» التأهيل من إصابة تمزق العضلة الخلفية التي لحقت به في التدريبات، قبل نحو 10 أيام.

وجلس بينتو احتياطيًّا للعقيدي أمام الأخدود والاتفاق، في الجولتين 11 و12، نظرًا لشغور خانةٍ لعنصرٍ أجنبي في القائمة، في ظل انشغال الجناح السنغالي ساديو ماني بكأس أمم إفريقيا، وإصابة المدافع سيماكان في العضلة الخلفية.

ومع الغياب المؤكد لسيماكان ومواصلة السنغال مشوارها، تبقى خانة الأجنبي الثامن شاغرة، مع ذلك فضَّل جيسوس استبعاد الحارس واختار النجار بديلًا للعقيدي.

وبعد 10 انتصارات وعلامة فوزٍ كاملةٍ، تعثَّر النصر للمرة الأولى في نسخة «روشن» الجارية، بتعادله 2ـ2 مع الاتفاق، الثلاثاء الماضي في الدمام ضمن الجولة الـ 12.