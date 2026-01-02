لاعبو الأهلي.. لا أحد فرح أمام النصراويين

تخلو صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم من أي اسم شارك في آخر فوزٍ له على النصر، ضمن دوري روشن السعودي، ولو بتحفيز زملائه من على مقاعد الاحتياط.

ومرّ على ذلك الانتصار خمسة أعوامٍ ونحو ثلاثة أسابيع، قبل «كلاسيكو» الفريقين مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة ضمن الجولة الـ 13 من نسخة «روشن» الجارية.

وهزم الأهلي مضيفه النصر 2ـ1، في 12 ديسمبر 2020، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، لحساب الجولة الـ 8 من دوري 2020- 2021.

فوزٌ تحقق بأقدام المغربي إدريس فتوحي، صاحب الهدفين، ومشاركة 13 لاعبًا آخر من قائمةٍ ضمَّت 20 اسمًا، اختارها المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لمواجهة قائمة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

واعتمد ميلويفيتش في ذلك الـ«كلاسيكو» على الثلاثي الهجومي سلمان المؤشر، والروماني ألكسندرو ميتريتا، والغاني صامويل أوسو. وفي الوسط، لعِب فتوحي إلى جانب الصربي ليوبومير فيجسا ونوح الموسى. وتشكّل الخط الخلفي من عبد الباسط هندي، وعبد الله حسون، ومعتز هوساوي، والبرازيلي لوكاس ليما، أمام محمد العويس، حارس المرمى.

وخلال الشوط الثاني، أجرى المدرب الأهلاوي السابق أربعة تبديلات، أدخلت إلى الملعب الألماني ماركو مارين، وحسن القيد، وعلي الأسمري، وعثمان الحاج، فيما بقِي، على مقاعد الاحتياط، عبد الرحمن غريب، لاعب النصر حاليًا، وحسين المقهوي، وهاني الصبياني، ومحمد الربيعي، ومحمد خبراني. وغادر جميع هؤلاء، الأساسيون والبدلاء والاحتياطيون، الفريق الأهلاوي.

وبعد الانتصار الأهلاوي بهدفي فتوحي، تواجَه الفريقان سبع مرات على صعيد الدوري، كسِب النصر خمسًا منها وانتهت اثنتان على التعادل.

ويحتفظ الفريق النصراوي بأربعة لاعبين شاركوا في كلاسيكو ديسمبر 2020، هم سلطان الغنام، وأيمن يحيى، وعبد الله الخيبري، وعلي الحسن. وبقِيَ سامي النجعي على مقاعد الاحتياط على نهاية تلك المباراة، ولا يزال جزءًا من قوام «الأصفر».