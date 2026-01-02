الكلاسيكو.. 5 سجلوا وصنعوا أمام أصدقاء الأمس

ارتدى قميص فريق النصر الأول لكرة القدم والأهلي في حقبة دوري المحترفين، أسماء عدة بينهم 5 لاعبين استطاعوا التسجيل خلال مواجهاتهما ضمن البطولة، على غرار فراس البريكان، مهاجم «أخضر جدة»، وعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى، جناحا الأصفر العاصمي.

وانطلقت مسيرة البريكان من داخل نادي النصر، وتدرج بين فئاته السنية، حتى صعد إلى الفريق الأول وظهر بقميصه عام 2019، ثمّ انتقل إلى الفتح في 2021، ومنه إلى الأهلي صيف 2023.

وبقميص النصر، خاض البريكان مباراة واحدة أمام الأهلي، لم تكن في الدوري، وإنما في أبطال آسيا عام 2020، بينما واجه المهاجم الدولي الفريق الأصفر 4 مرات على صعيد «المحترفين»، وأحرز هدفًا، وصنع مثله.

وجاء هدف اللاعب خلال مباراة خسرها الأهلي أمام فريق بداياته 3ـ4 في 22 سبتمبر 2023، أمّا صناعته فساعدت الكتيبة الجدّاوية على التعادل 1ـ1 مع أصفر الرياض بتاريخ 13 سبتمبر 2024.

وانتهج عبد الرحمن غريب مسارًا معكوسًا للبريكان، فبعدما ترعرع داخل الفئات السنية للأهلي ثم لعب للفريق الأول، شدّ الرحال نحو النصر مباشرةً صيف 2022، ولا يزال مستمرًا ضمن صفوفه للموسم الرابع على التوالي.

وعندما كان يلعب لفريق الأهلي الأول، واجه النصر 6 مرات ضمن بطولة دوري المحترفين، وسجّل هدفًا واحدًا وصنع مثله.

وأحرز الهدف خلال آخر مباراة كلاسيكو خاضها مع الأهلي أمام النصر، في 28 مايو 2022، ويومها تعادل الفريقان 1ـ1.

وقبلها بعام، صنع هدفًا لم ينقذ الأهلي من الخسارة 1ـ2 في مباراة جمعته بالنصر 11 مارس 2021، لحساب بطولة الدوري.

وبعد الانتقال للنصر، لعب غريب 3 مباريات أمام الأهلي، جميعها في دوري المحترفين، ولم يستطع تقديم أي مساهمة تهديفية.

لذا تختلف حالته عن البريكان، الذي سجّل أمام فريقه السابق بعد الرحيل عنه، بينما استطاع غريب هز شباك فريقه المستقبلي قبل الانتقال له، ولم ينجح لاحقًا في زيارة مرمى بيته الأصلي.

أمّا أيمن يحيى، زميل غريب الذي يلعب جناحًا وظهيرًا في النصر، فاستطاع زيارة شباك الأهلي قبل وبعد الانتقال له، مسجلًا حالة مختلفة عن الثنائي السالف ذكره.

وتدرج أيمن في فئات النصر السنية قبل اللعب للفريق الأول، ثم انتقل إلى الأهلي بالإعارة خلال النصف الثاني من موسم 2021ـ2022، وبعد نهايتها عاد مجددًا للقطب العاصمي.

وقبل إعارته للأهلي، لعب 3 مرات أمام الفريق الجدّاوي في الدوري، وسجّل هدفًا خلال مباراة خسرها الأصفر 1ـ2، بتاريخ 12 ديسمبر 2020.

وبعد عودته لناديه الأصلي من الإعارة، واجه الأهلي، بصفته فريقه السابق، مرتين ضمن منافسات الدوري، وسجل هدفًا وصنع آخر خلال مباراة انتهت نصراوية 3ـ2 في 13 فبراير 2025.

ووحده، يتفرد حسن الراهب، النجم السابق، بامتياز التسجيل لكلا الفريقين في مبارياتهما لحساب بطولة دوري المحترفين.

ومثّل الراهب أوّلًا الأهلي بين عامي 2008 و2012، ثم انتقل إلى نجران، ومنه إلى النصر سريعًا في 2013 واستمر حتى 2018، قبل الرحيل إلى الشباب ليلعب له عامين تلاهما إعلان اعتزاله.

وخلال تجربته مع الأهلي، ظهر في 7 مباريات كلاسيكو أمام النصر ضمن بطولة الدوري، وسجّل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا حسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

ويوثق الموقع ذاته 6 مباريات كلاسيكو له في الدوري بقميص الأصفر أمام الأهلي، شهدت إحداها تسجيله هدفًا.

وعلى غراره، خاض المهاجم العماني المعتزل عماد الحوسني تجربة مع الأهلي امتدت بين عامي 2010 و2013، ثمّ رحل مباشرة إلى النصر.

وطبقًا لـ «ترانسفير ماركت» شارك في 5 مباريات مع الأهلي أمام النصر ضمن منافسات المحترفين، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

وامتدّت تجربته التالية مع النصر نصف موسم فقط، تضمّن مواجهة واحدة بين الفريق العاصمي والأهلي في الدوري، ولم يشارك فيها اللاعب العماني.