59 % .. أول تعثر يستنزف النصر

امتدّت آثارُ التعثُّر الأول لفريق النصر الأول لكرة القدم إلى نتائجه ضمن الجولة التالية في عشرٍ من مواسم دوري المحترفين، وتلاشت في السبع الأخرى بالفوز والاستفاقة السريعة، وهو ما يتطلع «الأصفر» إلى تكراره الجمعة أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ 13 من موسم «روشن» الجاري، بعد 72 ساعة من تعادله 2ـ2 مع الاتفاق.

وكسِب النصر مبارياته العشر الأولى، في رقم قياسي غير مسبوق منذ انطلاق المسابقة موسم 2008ـ2009. لكن في المباراة الـ 11، تعرض في الدمام إلى تعثّره الأول. وبعد يومين فقط، ينزل ضيفًا على الأهلي، في ملعب «الإنماء» بجدة، باحثًا عن استفاقة وعودة سريعة إلى سكّة الانتصارات.

وحظِيَ الفريق بمثل هذه الاستفاقة في سبعٍ من مواسم البطولة، بما نسبته 41 في المئة، وحرمه منها تعثّر ثانٍ على التوالي في 59 في المئة من الموسم الـ 17 السابقة.

وعند مواجهة الأهلي بعد إهدار نقاطٍ أمام الاتفاق، يتمنى النصراويون تفادي سيناريو موسم 2017ـ2018 عندما تعادلوا مع «النواخذة» 2ـ2 ضمن الجولة 2 ثم أضاعوا نقطتين أخريين، خلال الجولة التالية، بالتعادل 1ـ1 مع الأهلي.

وفرض الاتفاق التعثّر النصراوي الأول في خمسة مواسم، أحدثها الجاري 2025ـ2026، أربع مراتٍ بالتعادل ومرةً بالخسارة. وبعد التعادلات الثلاثة السابقة، تعادل «الأصفر» مرتين وخسِر مرة. لكنه كسِب المباراة التالية عندما خسِر من الفريق الشرقاوي في تعثّره الأول ضمن دوري 2016ـ2017.