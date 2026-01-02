رونالدو في «الإنماء».. 4 أهداف هزت 3

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، لوضع بصمة جديدة على أرضية ملعب «الإنماء» في جدة، عندما يحلّ ضيفًا على الأهلي، الجمعة ضمن الجولة الـ 13 من دوري «روشن» السعودي.

وللنجم البرتغالي محطات تهديفية في «الإنماء»، مع إحرازه 4 أهداف في زياراته السابقة إلى الملعب، استقبلتها شباك 3 فرق و3 حراس مرمى.

وأحرز رونالدو هدفه الأول على «الجوهرة المشعة» قبل انتقاله إلى النصر، عندما قاد يوفنتوس إلى الفوز على إيه سي ميلان، خلال يناير 2019، في مباراة كأس السوبر الإيطالي، وجاء هدفه في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما أمام أكثر من 61 ألف متفرج.

وبعد انتقاله إلى النصر، افتتح «الدون» أهدافه على الملعب ذاته بهدفٍ قاد الفريق إلى الفوز 1ـ0 على الأهلي، ضمن الدور الثاني من دوري 2023- 2024. واستقبل الحارس السنغالي إدوارد ميندي الهدف من ركلة جزاء خلال الشوط الثاني.

ولحساب الدور الأول من الموسم الماضي، خسِر الفريق العاصمي 1ـ2 من الاتحاد في «الإنماء»، وأحرز أسطورة الكرة العالمية هدفه في مرمى الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش. وكادت المباراة تنتهي بالتعادل، لكن صاحب الأرض خطف نقاطها كاملة بهدفٍ للجناح الهولندي ستيفن بيرجوين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ومجددًا، اصطاد رونالدو شباك رايكوفيتش في الملعب ذاته، عبر الجولة الرابعة من الموسم الجاري، عندما نزل فريقه ضيفًا على الاتحاد وفاز بهدفين نظيفين، أحرز الثاني منهما قائد كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وفي ظل انشغال ميندي، حارس الأهلي الأساسي، بمنافسات كأس أمم إفريقيا، يستهدف «الدون» شباك الحارس عبد الرحمن الصانبي في كلاسيكو الجولة الـ 13 من نسخة «روشن» الجارية.