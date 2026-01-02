سبتمبر.. جدة تستضيف «خليجي 27»

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، استضافة مدينة جدة منافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين.

ومن المقرر أن تجرى مباريات البطولة على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

من جهته، أثنى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي في بيان الجمعة، على ما تتمتع به السعودية من قدرات وإمكانات تبشر بنسخة استثنائية من البطولة الخليجية التي تعد أحد أعرق المنافسات في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أبدى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي اعتزاز وترحيب السعودية باستضافة البطولة التي تعود إلى الأراضي السعودية مجددًا، متمنيًا للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة في وطنهم الثاني.