تجريبيا.. «الأخضر» يواجه مصر وصربيا

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين تجريبيتين أمام نظيريه المصري والصربي خلال النصف الثاني من شهر مارس المقبل، حسبما أوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وفي سياق الاستعداد لكأس العالم 2026، يواجه المنتخب، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، نظيره المصري في 26 مارس، والصربي في 30 من الشهر ذاته. وتتزامن المباراتان مع «أيام فيفا».

ويلعب «الأخضر» مع منتخبات إسبانيا، وأوروجواي، والرأس الأخضر في المجموعة الثانية من المونديال، الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وتأهل المنتخب تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى كأس العالم، بعد تصدر المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي.