نيفيش يعود.. وسالم تحت التأهيل

خاض البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، جانبًا من التدريب الجماعي، في وقتٍ واصل الجناح سالم الدوسري برنامجه التأهيلي داخل العيادة الطبية.

وتدرَّب الفريق، عصر الجمعة، على ملعبه في الرياض، استعدادًا لمواجهة ضمك، الأحد، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وأعلن النادي العاصمي، عبر مركزه الإعلامي، عن مشاركة نيفيش في الجزء الأول من التدريب، بعد إنهائه برنامجه التأهيلي، واستمرار الدوسري في تنفيذ برنامجه داخل عيادة «مينا» في مقر النادي وصالة الإعداد البدني.

وغاب اللاعبان بسبب إصابتين حديثتين عن الفوز الهلالي 3ـ1 على الأخدود، الأربعاء، في بريدة، ضمن الجولة الـ 12.