النصر يدخل «الكلاسيكو» بتشكيل الاتفاق

تمسّك البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بالتشكيل الأساسي الذي خاض مباراة الاتفاق، ويدخل بالأسماء ذاتها إلى مباراة الأهلي، مساء الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ متصدر الترتيب بنواف العقيدي في حراسة المرمى، والظهيرين سلطان الغنام وسعد الناصر، والمدافعَين عبد الإله العمري والإسباني إينيجو مارتينيز، وثنائية الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والجناحين البرازيلي ويسلي تيكسيرا والفرنسي كينجسلي كومان، والمهاجم البرتغالي جواو فيليش خلف مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، رأس الحربة وقائد الفريق.

وأظهرت المناورة الأخيرة للنصر قبل «الكلاسيكو» تفكير جيسوس في الدفع بأيمن يحيى أو نواف بوشل في مركز الظهير الأيسر، لكنه استقر على إبقاء الناصر في التشكيل الأساسي.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس الحارس راغد النجار، والظهيران سالم النجدي ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط، والجناحان عبد الرحمن غريب وأيمن يحيى، والمهاجمان هارون كمارا ومحمد مران.

وتعادل الفريق، الذي يمتلك 31 نقطة، 2ـ2 مع الاتفاق، الثلاثاء، في الدمام ضمن الجولة الـ 12، فتعرَّض إلى تعثُّره الأول في موسم الدوري.