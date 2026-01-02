مجرشي وبكر يغيران تشكيل الأهلي

عاد علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي، عبر مباراة «الكلاسيكو» ضد النصر، التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، مساء الجمعة.

وغاب مجرشي عن الفوز الأهلاوي على الفيحاء، 2ـ0، الثلاثاء ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، بسبب وعكة صحية. ومع تعافيه منها، اختار المدرب الألماني ماتياس يايسله إشراكه أساسيًا في قمة الجولة الـ 13.

ويبدأ الفريق بالتشكيل ذاته الذي دخل المباراة الماضية، مع تعديلين فقط، تصنعهما عودة مجرشي، على حساب محمد عبد الرحمن، ومشاركة المدافع محمد بكر، لتعويض البرازيلي روجير إيبانيز، الذي تلقّى بطاقة حمراء أمام الفيحاء.

ويحمي الحارس عبد الرحمن الصانبي مرمى الأهلي، ويلعب بكر في عمق الدفاع بجوار التركي مريح ديميرال، والظهيرين مجرشي وزكريا هوساوي. وفي الوسط، يتجاور الفرنسي فالنتين أتانجانا وزياد الجهني. هجوميًا، يشارك المهاجمان فراس البريكان والإنجليزي إيفان توني والجناحان البرازيليان ماتيوس جونسالفيس وويندرسون جالينو.