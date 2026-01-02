بثنائية فينالدوم.. الاتفاق يعزز التفوق على الأخدود

هزم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم نظيره الأخدود للمرة الثالثة على التوالي، متقدمًا إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي مع وصوله إلى النقطة الـ 19.

وفاز الاتفاق على ضيفه القادم من نجران 2ـ0، في ملعب «إيجو» بالدمام، الجمعة، مستفيدًا من مواصلة الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، تألقه وإحرازه هدفين في الدقيقتين 54 و76.

وسجّل فينالدوم ستة أهداف في آخر أربع مباريات، وجاء هدفه الثاني أمام الأخدود من ركلة جزاء.

وحصد الاتفاق 10 نقاط من الجولات الأربع، عبر ثلاثة انتصارات وتعادل مع النصر متصدر جدول الترتيب. في المقابل، تجمّد رصيد الأخدود، الذي يقبع في المركز الـ 17 وقبل الأخير، عند 5 نقاط.

وتواجه الفريقان للمرة الخامسة في الدوري، وكسِب الاتفاق المواجهتين السابقتين بعد فوزٍ للأخدود وتعادل.