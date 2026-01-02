سيرجيو: الغيابات والضغوطات أسقطتنا

أكد البرتغالي باولو سيرجيو، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خسارة فريقه أمام الاتفاق بنتيجة «0ـ2»، أنَّ ضغط مباريات دوري «روشن» والغيابات المؤثرة كانا من أبرز أسباب الخسارة.

وقال سيرجيو: «ضغط المباريات يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والمرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا. كما أنَّ الإدارة تعمل حاليًّا على تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لتحسين جودة الأداء».

وأضاف: «دوري روشن يعد دوريًا صعبًا للغاية، فأي خطأ داخل الملعب -وإن كان بسيطًا- قد يؤثر سلبًا على النتائج. وفي ظل الغيابات، منحت الفرصة لبعض اللاعبين لإثبات أنفسهم، وقد قدَّموا أداءً جيدًا، إلا أنَّ النتيجة كانت مخيبة للفريق، إذ كان بالإمكان العودة بنقطة على الأقل».