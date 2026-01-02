الكلاسيكو يحرم الأهلي من أتانجانا

يغيب الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وزميله علي مجرشي، الظهير الأيمن، عن مواجهة الأخدود، السبت بعد المقبل، ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، بسبب تراكم البطاقات.

وتلقى أتانجانا بطاقة صفراء أمام النصر، الجمعة في قمة الجولة الـ 13، هي الثالثة له في «روشن». بذلك، يُحرَم من خوض المباراة المقبلة.

ونال اللاعب ذاته بطاقة صفراء أمام النجمة، في الجولة السادسة، وأخرى أمام القادسية، في التاسعة. وحصل على بطاقة من اللون ذاته أمام القادسية ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسب لوائح الدوري، يُوقَف أي لاعبٍ مباراةً واحدةً بعد تلقّي ثلاث بطاقات صفراء.

وقبل انتهاء «الكلاسيكو»، الذي كسِبه الأهلي 3ـ2، طرد الحكم البوسني عرفان بيليتو علي مجرشي، ثم ونواف بوشل من النصر. ويغيب الأخير أمام القادسية، الخميس ضمن الجولة الـ 14.