توني يوقع على الثنائية التاسعة

أحرز الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تسع ثنائياتٍ مع ناديه، أحدثها أمام النصر مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وزار توني، منذ انضمامه إلى الأهلي الصيف قبل الماضي، شباك ثمانية فرقٍ بثنائياته، هي ضمك والرياض والفتح والقادسية والفيحاء والهلال محليًّا، والعين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني قاريًّا.

كما أحرز الإنجليزي ثلاثيتين «هاتريك» مع الفريق، استقبلها فريقا الهلال والعربي.

ولعِب صاحب الـ 30 عامًا 65 مباراةً لصالح ناديه الحالي، محرزًا 46 هدفًا وصانعًا 10.

وتوَّج توني أداءه أمام النصر، في قمة الجولة الـ 13، بصناعة هدفٍ لزميله المدافع التركي مريح ديميرال، وانتصر فريقهما 3ـ2 على متصدر جدول الترتيب.