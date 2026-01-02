العمري يكررها أمام الأهلي

كرَّر عبد الإله العمري، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، التسجيل من ضربة رأسية أمام الأهلي، الجمعة في قمة الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وأحرز العمري هدفين خلال «الكلاسيكو»، أولهما بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، والثاني من رأسية استقبلت ركلة ركنية، فيما كسِب الأهلي المباراة 3- 2 على ملعب «الإنماء».

وللمرة الأولى في مسيرته، يسجِّل المدافع، صاحب الـ 28 عامًا، هدفين خلال مباراة واحدة. وارتفع عدد أهدافه مع الأندية إلى 12، بواقع 10 في الدوري و2 في المسابقات الآسيوية.

وفي النصف الثاني من دوري 2020ـ2021، هزم النصر مُضيفَه الأهلي، 2ـ1، لحساب الجولة الـ 23، وأحرز العمري هدف فريقه الأول من ضربة رأسية سكنت شباك الحارس محمد العويس.

ويُمثِّل المدافع الدولي النصر منذ 2017، وأعير إلى الوحدة موسم 2018ـ2019 والاتحاد الموسم الماضي.