بعد انتظار 10 أعوام.. الأهلي يسقط النصر مرتين

ألحق فريق الأهلي الأول لكرة القدم بضيفه النصر أول خسارةٍ لمتصدر الترتيب ضمن موسم دوري روشن السعودي، وهزمه في مواجهتين متتاليتين للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام.

وانتهى الكلاسيكو، قمة الجولة الـ 13 الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، بفوز صاحب الأرض 3ـ2، بعد صراع كروي مثير استمر أكثر من 100 دقيقة.

وتقدم الأهلي مبكرًا بهدفٍ للمهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة السابعة، تلاه هدفٌ من اللاعب ذاته في الدقيقة 20. لكن المدافع عبد الإله العمري ردّ بالمثل مدركًا التعادل بهدفين في 31 و44.

وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني، أحرز التركي مريح ديميرال الهدف الأهلاوي الثالث.

وخلال الوقت بدل الضائع من الشوط ذاته، طرد البوسني عرفان بيليتو، حكم الساحة، علي مجرشي، ظهير الأهلي، ونواف بوشل، ظهير النصر، ببطاقتين حمراوين مباشرتين في لعبتين منفصلتين.

ورفع المنتصر عدد نقاطه إلى 25، وتجمَّد رصيد متصدر جدول الترتيب عند 31 نقطة بعدما تلقى خسارته الأولى في موسم المسابقة.

وبدأ الأهلي موسمه بالفوز على النصر، بركلات الترجيح، في نهائي كأس السوبر السعودي، الذي استضافته هونج كونج في شهر أغسطس الماضي.

وللمرة الأولى منذ 2015، ينتصر الأهلي في مباراتين متتاليتين ضد النصر.

وخلال ذلك العام، تواجه الفريقان ثلاث مرات، انتهت كلها لصالح الأهلي، ولُعِب آخرُها في شهر أكتوبر، قبل 10 أعوام ونحو 3 أشهر.