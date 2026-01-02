جيسوس: المباريات ضغطتنا.. وانتظروا تغييراتنا في الشتوية

لفت البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تضرّر متصدر جدول الترتيب من ضيق الوقت بين المباريات، كاشفًا عن اعتزام النادي إجراء بعض التغييرات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الخسارة 2ـ3 من الأهلي الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، صرّح البرتغالي: «لعِب مباراة كل 3 أيام أثَّر علينا، المباراة المقبلة بعد 5 أيام، لذلك لدينا فرصة للاستشفاء، ولا توجد لدينا إصابات ما عدا كومان الذي عانى من إجهاد بسيط».

ووصف جيسوس الأهلي بأنه «فريق محترم دفاعيًّا». وأوضح: «لم نظهر بالشكل المطلوب، باغتنا الأهلي بالمرتدات وأحرز هدفين، عدنا قبل نهاية الشوط الأول، لكنهم أحرزوا هدفًا من كرة ثابتة مما صعّب علينا اللقاء».

وشدد: «يجب أن نجهز لاعبينا للمواجهات المقبلة، لدينا ضغط مباريات كبير، والآن أصبحت أربعة فرقٍ تنافسك على الصدارة وهذا أمر صعب، عند الفوز تكون الأمور أسهل بكثير من الخسارة، التي يكون العمل عند وقوعها صعبًا للغاية، لكن علينا مواصلة العمل».

وأبان المدرب أنَّ إخراجه سعد الناصر، الظهير الأيسر، بعد الشوط الأول كان قرارًا فنيًّا. وأشار إلى إخفاق لاعبيه في إيقاف عناصر الأهلي، متوقعًا منافسةً وصفها بـ «الحادة» بين ثلاثة أو أربعة فرق، في ظل امتلاك فرقٍ أخرى طموح نيل الصدارة. وتابع بالقول: «الأهم أن نستمر في المنافسة، النصر في الفترة الأخيرة كان بعيدًا عن الدوري، وفي أحد المواسم أنهى بفارق 15 نقطة عن المتصدر، ونعمل على عدم تكرار الأمر».

وتطرّق البرتغالي إلى الهدف الأهلاوي الثالث، الذي حسم النتيجة، وقال إنه جاء من كرة ثابتة ولا علاقة له بمستوى التنظيم الدفاعي للفريق. وحول نافذة الانتقالات الشتوية، أوضح: «لدينا فكرة في الشتوية لإحداث توازن أكبر، وسوف تكون هناك بعض التغييرات في الشتوية».