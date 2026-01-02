الاتحاد يتابع غريب

دخل عبد الرحمن غريب، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، ضمن خيارات نادي الاتحاد بشكل قوي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق 5 يناير الجاري.

وأوضحت المصادر أن غريب دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه، إلا أن حسم مستقبله يبقى مرتبطًا بمصير مفاوضاته مع إدارة النصر.

وكان غريب قد انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2022، بعقد يمتد لأربعة أعوام، قادمًا من النادي الأهلي، وذلك في عهد إدارة مسلي آل معمر، الرئيس السابق للنادي.