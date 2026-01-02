يايسله: هزمناهم بالقتالية.. ولن أرد على جيسوس

أرجع الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الفوز على النصر، 3ـ2 الجمعة في جدة، إلى القتال على أرضية الملعب، وإصلاح اللاعبين أخطاء بعضهم بعضًا، وإظهار الروح على الرغم من الغيابات.

وخلال مؤتمر صحافي بعد صافرة نهاية قمة الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، لفت يايسله إلى تركيزه على نقاط قوة فريقه وضعف المنافس، وذكر أنَّ لاعبيه أظهروا روحًا استثنائية.

وصرَّح: «من السهل التحدث عند الفوز، لكنني اليوم رأيت فريقًا يقاتل في الملعب، وكل لاعبٍ كان يحاول إصلاح أخطاء زميله».

ونوَّه الألماني بمستوى «الكلاسيكو»، وقال: «المباراة حملت الكثير من العاطفة والحماس، وكانت على مستوى عالٍ للغاية وبقدر الدوري».

وشدّد: «نحترم كل منافس، وهذا الاحترام ينطبق على جيسوس وفريقه». وأوضح: «لم أسمع بنفسي ما ذكره جيسوس ولن أعقّب عليه، لكن لاعبينا استحقوا الانتصار اليوم، وكانت لدينا روح كبيرة أسهمت في ذلك، والجميع لعبوا جيدًا وقدموا عملًا رائعًا».

ولعِب الأهلي المباراة من دون المدافع البرازيلي روجير إيبانيز، الذي طُرِد خلال الجولة السابقة، وثلاثة لاعبين يمثلون منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا، هم الجناح الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، والسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى. وللسبب ذاته، غاب عن النصر الجناح ساديو ماني.