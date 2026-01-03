استسهال نقل المباريات من ملاعبها

بعد سنوات من الآن سيطرح علينا، نحن المعاصرين الآن، أسئلة عديدة حول أول مستثمر أجنبي في كرة القدم السعودية؟ وأتخيل تلك الإجابات التي سنقدمها للأجيال المقبلة.



لقد استقبلت كرة القدم السعودية أول المستثمرين الأجانب بنقل أهم وأكبر المباريات ماليًا وتجاريًا خارج مدينته، وعندما حصل على حقه بإقامة مباراة الكأس أمام الاتحاد على ملعبه، ظهر المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد ليتذمر ويختلق أعذارًا أقرب للرفاهية من كونها أعذارًا حقيقية.



ترتكب رابطة دوري المحترفين ضررًا كبيرًا في منتجها من خلال نقل مباريات الحزم والخلود من الرس إلى بريدة، إضافة إلى مباريات التعاون أمام الأندية الخمسة «الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية» من ملعب التعاون «الوولفز بارك» إلى المدينة الرياضية، ولن نتحدث عن النجمة الذي قررت الرابطة أن يلعب طوال الموسم خارج ملعبه.



الأضرار لهذا النقل عديدة، ولكن الأهم هنا العدل بين الجميع، ما الفرق بالنسبة للرابطة بين الأندية الخمسة، التي تنقل مبارياتها، وباقي الأندية في الدوري؟ هل تفرق الرابطة بين الهلال وضمك على سبيل المثال في هذا الأمر؟ غير مقبول إطلاقًا ما يحدث، ولن ينسى التاريخ ما قام به أعضاء الرابطة الحاليون.



إذا كانت الحجة حضور جماهير أكبر، فالأمر كارثي أيضًا، فهل نريد أن تلعب هذه الأندية دائمًا أمام جماهيرها؟ المباراة يجب أن تلعب دائمًا في مكانها الصحيح إلا في حالات الطوارئ التي لا يمكن من خلالها إقامة ذلك.



تبرير وحيد رسمي من الرابطة حتى الآن في السنتين الماضيتين، عندما صرح المغربل، رئيسها التنفيذي، أن النقل بسبب الحضور الجماهيري، وهذا عذر مخجل جدًا جدًا جدًا لدوري يريد أن يصبح ضمن الأفضل على مستوى العالم.



ويبقى السؤال الرئيس الكبير، لماذا نخجل من ملاعب أنديتنا في المحافظات والمدن غير الرئيسة؟ ولماذا نستسهل خطورة نقل المباريات على مستقبل كرتنا؟ ربما لأن صناع القرار في الرابطة لا يفهمون معنى اللعبة الحقيقي، وهذا الأقرب من وجهة نظري الشخصية، التي كونتها أفعالهم السابقة.