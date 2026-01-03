ريشة: الحكم تجاهل جزائية النصر.. والطردان مستحقان

اختلف المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، مع البوسني عرفان بيليتو، حكم مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه النصر، الجمعة، في أكثر من قرار، وأيَّده في مواضِع أخرى من «الكلاسيكو»، الذي انتهى أهلاويًّا بنتيجة 3ـ2 على ملعب «الإنماء» ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وانتقد ريشة، الحكم الدولي المعتزل، عدم احتساب الحكم ركلة جزاء مستحقة للنصر في الدقيقة الخامسة «بعد تعرض أنجيلو لدفع واضح من ديميرال داخل منطقة جزاء الأهلي».

وشدَّد المحلّل: «كان ينبغي على غرفة تقنية الفيديو، الـ VAR، استدعاء بيليتو لمراجعة اللعبة على الشاشة خلف الخط الجانبي».

وصادق المصري على قرارَي طرد علي مجرشي من الأهلي ونواف بوشل من النصر خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وأشار إلى صدور «سلوك مشين» من الأول، تمثّل في ضرب البرتغالي جواو فيليش، لاعب النصر، في منطقة الوجه، وارتكاب الثاني خطأ منع فرصة محققة لإحراز هدف.

وأكد ريشة صحة البطاقات الصفراء التي أشهرها الحكم، وعددها 7، واختلف معه في عدم إشهار بطاقات مماثلة حيال ثلاث حالات أخرى.

وعن إصابة نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، في الرأس بعد تدخلٍ من الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، علَّق المحلل: «المهاجم لعِب الكرة وحاول تفادي الاصطدام بالحارس، لكنه اصطدم من دون تعمُّد لأنه لم يكن بمقدوره تجنب ذلك، بسبب غياب المسافة التي تسمح بتفادي التلامس بين جسد الحارس وركبة اللاعب، والحكم هنا أحسن صُنعًا بعدم احتساب أي خطأ على المهاجم».