الفتح والشباب بين النهوض ومواصلة الانطلاقة

يخطط فريق الفتح الأول لكرة القدم على مواصلة الانتصارات، معولًا في ذلك على ظروف ضيفه الشباب خلال المباراة التي تجمعهما، السبت، على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

ويدخل لاعبو الفتح ملعب المباراة بمعنويات عالية عقب تحقيقهم الانتصار في الجولتين الماضيتين 2ـ1 على الأهلي، و1ـ0 على الخليج تواليًا، بعد انطلاقة متعثرة في الخمس جولات الأولى من انطلاقة الدوري.

في المقابل، يمني الشباب النفس في وضع حد لنتائج سلبية وضعته في المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط من انتصار وحيد، و5 تعادلات، ومثلها هزائم.

وبخلاف دوافع النهوض وتصحيح المسار، فإن الشباب يتطلع إلى مواصلة تفوقه على الفتح بعد أن فاز عليه 11 مرة، مقابل 8 انتصارات للأخير في 30 مواجهة بينهما انتهت 11 منها بالتعادل على صعيد منافسات دوري المحترفين.