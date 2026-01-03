التعاون يخشى عقدة الاتحاد في جدة

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى المحافظة على سجله الخالي من الخسائر أمام التعاون في جدة منذ أكثر من 7 أعوام حين يستضيفه، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويعود آخر انتصار للفريق القصيمي على نظيره الجداوي في جدة إلى شهر مارس من العام 2018 حين انتصر عليه بالنتيجة الأكبر في تاريخه 5ـ2.

وفي إجمالي المباريات تواجه الفريقان في دوري المحترفين 30 مرة، فاز الاتحاد في 15 مباراة، وكسب التعاون 7، وحضر التعادل في 8، وفق «ترانسفير ماركت».

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 20 نقطة، إثر فوزه في ست مباريات وتعادله في اثنتين وخسارته في ثلاث مباريات، فيما يأتي التعاون المركز الثالث برصيد 28 نقطة، حيث فاز في تسع مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر أخرى.

أما التعاون، فنجح في تفادي الخسارة في عشر مباريات متتالية ولم يفقد خلالها سوى نقطتين، ويتطلع السبت إلى العودة بالنقاط الكاملة للبقاء في ركب المنافسة على اللقب.