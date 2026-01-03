الفيحاء والخلود.. لقاء فض الشراكة

يأمل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في العودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف نظيره الخلود، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، السبت.

وتعد المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في دوري «روشن» بعدما فاز الفيحاء بهدف دون رد، وانتصر الخلود 2ـ0 الموسم الماضي.

ويدخل الفيحاء المباراة بعد خسارته أمام الأهلي 0ـ2 الجولة الماضية، وسبقها تعادل مع الحزم وخسارة أمام الاتفاق، إذ يعود آخر انتصار حققه إلى الجولة الثامنة عندما فاز على الأخدود 2ـ0.

ويعول البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، على الثلاثي الإسباني جيسون ريميسيرو، والغيني ألفا سيميدو، وريان المطيري في خطف نقاط المباراة.

وقبل المواجهة، يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادلات، فيما خسر 5 مواجهات.

وفي المقابل، يسعى الخلود إلى وقف نزيف النقاط بعد خسارته 8 جولات على التوالي آخرها 1ـ3 أمام الهلال، ويراهن الإنجليزي ديزموند بكنجهام مدرب الفريق في هذه المهمة على مواطنه جون باكلي والأرجنتيني راميرو إنريكي.

ويحتل الخلود المركز السابع عشر «قبل الأخير» برصيد 9 نقاط بفوزه في 3 مباريات وسجل خالٍ من التعادلات.