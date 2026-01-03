كلاسيكو الجمعة.. فرحة الأهلي تعود مجددا

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الثاني يوم الجمعة في مباريات الكلاسيكو أمام النصر منذ إشهار دوري المحترفين في موسم 2008.

وجمعت الطرفين يوم الجمعة 10 مباريات، كانت يد النصر الطولى فيها بعد أن خرج منتصرًا بستٍ منها، فيما حضر التعادل في مواجهتين.

والحق الأهلي بضيفه النصر أول خسارةٍ لمتصدر الترتيب ضمن موسم دوري روشن السعودي، وهزمه في مواجهتين متتاليتين للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام.

وانتهى الكلاسيكو، قمة الجولة الـ 13، الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، بفوز صاحب الأرض 3ـ2، بعد صراع كروي مثير استمر أكثر من 100 دقيقة.

وتقدم الأهلي مبكرًا بهدفٍ للمهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة السابعة، تلاه هدفٌ من اللاعب ذاته في الدقيقة 20. لكن المدافع عبد الإله العمري ردّ بالمثل مدركًا التعادل بهدفين في 31 و44.

وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني، أحرز التركي مريح ديميرال الهدف الأهلاوي الثالث.

وكان الأهلي فاز في أول مباراة أمام النصر تلعب يوم الجمعة بالجولة الثانية من موسم 2011ـ2012 بنتيجة 2ـ0، لتغيب بعدها انتصاراته حتى احتفالية البارحة.

وعدا تعادلين موسم 2024ـ2025 وموسم 2019ـ2020، ظل القطب العاصمي متسيدًا أفراح الجمعة مواسم 2023ـ2024، 2023ـ2024، 2021ـ2022، 2017ـ2018، 2016ـ2017، 2016ـ2017.

ورفع الأهلي عدد نقاطه إلى 25، وتجمَّد رصيد متصدر جدول الترتيب عند 31 نقطة، بعدما تلقى خسارته الدورية الأولى في الموسم الجاري.