الرابعة تواليا.. الشاب الأنيق يجرح الخبير السبعيني

فرض الألماني ماتياس يايسلة، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سيطرته على آخر أربع مواجهات أمام البرتغالي جورجي جيسوس، آخرها الجمعة، بالفوز 3ـ2 على النصر، ملحقًا أول خسارةٍ بمتصدر الترتيب ضمن موسم دوري روشن السعودي.

وانتهى الكلاسيكو، قمة الجولة الـ 13، الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، بفوز صاحب الأرض 3ـ2، بعد صراع كروي مثير، استمر أكثر من 100 دقيقة.

وبعد أربع هزائم متوالية أمام المدرب البرتغالي، خرج المدرب الشاب «37 عامًا» منتصرًا بالنتيجة ذاتها التي كسب فيها العجوز المخضرم «71»، حين كان يقود الهلال ضمن الجولة 23 من الدوري، 28 فبراير الماضي.

وبعد نحو شهرين، كسب يايسلة نظيره جيسوس 3ـ1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي النتيجة التي كلفت العجوز منصبه مع الهلال عقب مسيرة مظفرة.

وعاد الشاب الأنيق مجددًا ليحقق انتصاره الثالث تواليًا أمام الرجل الخبير حين قاد الأهلي لكسب النصر في نهائي كأس السوبر السعودي بالترجيحات في هونج كونج 23 أغسطس الماضي.

ورفع الأهلي عدد نقاطه إلى 25، وتجمَّد رصيد متصدر جدول الترتيب عند 31 نقطة بعدما تلقى خسارته الأولى في موسم المسابقة.

وللمرة الأولى منذ 2015، ينتصر الأهلي في مباراتين متتاليتين ضد النصر.