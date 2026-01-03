المرة الثانية.. جيسوس يخسر 5 نقاط

أهدر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، خمس نقاط متوالية للمرة الثانية خلال مشواره في دوري روشن السعودي بعد تلقيه الهزيمة الأولى الموسم الجاري، الجمعة، أمام الأهلي 3ـ2 ضمن الجولة الـ13 في جدة.

وخسر جيسوس أكثر من خمس نقاط تواليًا للمرة الأولى الموسم الماضي، حين كان يقود الهلال بعد تعادله مع ضمك 2ـ2 بالجولة 19، ثم الرياض 1ـ1 بالمرحلة 20 قبل سقوطه الكبير أمام الاتحاد بنتيجة 4ـ1 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الأسبوع الـ 21.

وهذا الموسم، خسر النصر تحت قيادة جيسوس خمس نقاط في مباراتين، اثنتان منها بتعادله أمام الاتفاق 2ـ2 بالجولة الـ 12، ثم سقوطه 3ـ2 بمواجهة الأهلي، الجمعة.

وسجَّل النصر الانطلاقة الأفضل في تاريخ دوري المحترفين السعودي بانتصاره في أول 10 مباريات، بعدما نجح في تجاوز الأخدود بنتيجة 3ـ0، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الـ 11 من مسابقة دوري روشن.

وبتحقيقه 10 انتصارات متتالية، تجاوز النصر أفضل انطلاقةٍ في المسابقة منذ استحداثها عام 2008، وكان هذا الرقم القياسي مكتوبًا باسم الهلال «9 مباريات»، بعدما كسِب جميع مبارياته في الجولات ذاتها من نسخة 2018ـ2019.

وكان الرقم السابق للهلال برفقة جيسوس، مدرب النصر الحالي.

وقاد جيسوس الهلال بولايته الأولى موسم 2018 مدة ستة أشهر في 21 مباراة، انتصر بـ16 منها، وتعادل في أربع، وخسر واحدة، ثم عاد في صيف 2023 وقاد 99 مواجهة كسب منها 80، وتعادل بـ10 وخسر تسعًا.

وهذا الموسم مع النصر، أدار العجوز البرتغالي 22 مباراة، كسب منها 18، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا.