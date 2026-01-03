الأحد.. فحص جديد يحدد مصير سيماكان

يجري الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح الأحد، فحصًا جديدًا على إصابته في العضلة الخلفية، من أجل معرفة مدى قدرته على الدخول في التدريبات الجماعية قبل مواجهة القادسية، الخميس، في الرياض، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن سيماكان «25 عامًا» الذي شارك الخميس في جزء من التدريبات اللياقية، سيواصل التأهيل في عيادة النادي تحت إشراف البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي، على الرغم من الإجازة التي منحت للاعبين، بعد العودة من جدة، فجر السبت، عقب الخسارة مام الأهلي 2ـ3، لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وبيّن المصدر أن المدافع بدأ في التحسن، وسيواصل التأهيل حتى يتعافى تمامًا من إصابة تمزق العضلة الخلفية، التي لحقت به في التدريبات، قبل مواجهة الفتح «التجريبية» خلال فترة التوقف الماضية.

وغاب سيماكان عن مواجهة فريقه أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، واستمر الغياب أمام الأخدود والاتفاق والأهلي «دوريًا».

ولعب سيماكان مع النصر هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات، منها ثمان في دوري روشن السعودي، وثلاث في دوري أبطال آسيا، واثنتان في كأس الملك، ومثلها في كأس السوبر، واستطاع تسجيل هدفين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

إلى ذلك، قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، إراحة اللاعبين 48 ساعة، على أن يعود الجميع، الإثنين، لفتح ملف مواجهة القادسية، الخميس، ضمن الجولة الـ14.

ويفقد الأصفر العاصمي السنغالي ساديو ماني، الذي يخوض مساء السبت مواجهة دور الـ16 مع منتخب بلاده أمام السودان في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي قبل نهاية الجولة الـ13 برصيد 31 نقطة.