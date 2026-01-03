شيل يؤجل العروض السعودية

أجّل المالي إريك شيل، مدرب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، البت في عروض سعودية إلى حين انتهاء مشاركته في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتلعب نيجيريا أمام موزامبيق في دوري الـ 16 من البطولة الإفريقية، الإثنين، بعد أن أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وبيّن المصدر ذاته أن شيل «48 عامًا» يدرس أيضًا عروضًا إماراتية إلى جانب السعودية قبل البت فيها.

وكان أريك قد أنهى دور المجموعات محققًا تسع نقاط من أمام تنزانيا 2ـ1، وتونس 3ـ2، وأوغندا 3ـ1.

وولد المدافع السابق في كوت ديفوار، ومثّل منتخب مالي بخمس مباريات دولية، وأمضى مسيرته الاحترافية في فرنسا، حيث لعب لعدة أندية، مثل: فالنسيان، ولانس، وإستر.

وبعد اعتزاله اللعب، اتجه شيلي إلى مجال التدريب.

وكانت أبرز أدواره مع منتخب مالي، حين قاده لمدة عامين منذ 2022 إلى 2024، ووصل معه للدور ربع النهائي في كأس الأمم الإفريقية 2023، وودّع البطولة بعد خسارته في الأشواط الإضافية، أمام كوت ديفوار، الفائز باللقب.

وفي يناير الماضي، تولى مهمة تدريب نيجيريا، وقادها في 18 مباراة، كسب منها 11، وتعادل في ثلاث، وخسر أربعًا.