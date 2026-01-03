التعاون يستعيد فولجيني أمام الاتحاد

دخل الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، حسابات مدربه البرازيلي بريكليس تشاموسكا، أمام الاتحاد، مساء السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن فولجيني «29 عامًا»، تجاوزه الاختبارات الطبية، التي خضع لها خلال اليومين الماضيين، وشارك في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.

وتعرض لاعب الوسط الفرنسي لإصابة في مفصل القدم، خلال التدريبات التي سبقت معسكر الدوحة في ديسمبر، خضع على إثرها لفترة علاجية وتأهيلية تحت إشراف طبيب النادي.

ولعب فولجيني مع «السكري» 10 مباريات، منها 8 في دوري روشن، وسجل هدفين، وصنع ستة أهداف.

وكان التعاون وقع مع فولجيني في نهاية أغسطس الماضي، قادمًا من من لانس الفرنسي بنظام الإعارة، لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

ويحتل التعاون المرتبة الثالثة في قائمة دوري المحترفين برصيد 28 نقطة، من تسعة انتصارات وتعادل، وخسارة وحيدة، تعرض لها في الجولة الافتتاحية أمام النصر.