لاجازيتا: الهلال يسقط كانسيلو من آسيا

أسقط نادي الهلال اسم البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، من قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق صحيفة «لاجازيتا دييلو سبورت» الإيطالية، السبت.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان يتفاوض مع الهلال بشأن انتقال كانسيلو، في ظل رغبة القطب العاصمي في ضم أحد مدافعي الفريق الإيطالي، مثل فرانشيسكو أتشيربي أو الهولندي ستيفان دي فراي، لتلبية طلب المدرب سيموني إنزاجي، الذي يسعى لتعزيز خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وترجح إدارة «النيراتزوري» أن يتحمل الهلال نحو 60 في المئة؜ من الراتب الشهري لكانسيلو.

وبيّنت الصحيفة أن تفاوض الإنتر مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب مستمر، فيما يفضل الظهير الأيمن الانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي الإسباني يضع أولويات أخرى في حساباته، يناير الجاري.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت، الجمعة، أن النادي الإيطالي جهز نحو 3 ملايين يورو، من راتب كانسيلو، مع تحمل الأزرق 4.5 مليون يورو منه، حتى نهاية الموسم الجاري، في حال اتفاق الناديين.

ومثّل كانسيلو «31 عامًا»، العملاق الإيطالي موسم 2017ـ2018، تحت قيادة الإيطالي لوتشيانو سباليتي، وانتقل إلى صفوف الهلال، صيف العام الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولعب مع الأزرق 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة.