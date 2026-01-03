نيفيش يتقدم الهلاليين في رحلة أبها

يغادر البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، برفقة زملائه، مساء السبت، إلى أبها، استعدادًا لمواجهة ضمك، الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، في ختام الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن نيفيش «28 عامًا» تعافى من إصابة العضلة الأمامية للفخذ، بعد الفحوص الطبية التي خضع لها خلال اليومين الماضيين، ما جعل الجهاز الطبي بالنادي يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في المواجهة المقبلة.

وكان الحساب الرسمي لنادي العاصمي في منصة «إكس» أعلن عن شعور نيفيش بألم في العضلة الأمامية للفخذ، وغاب بعدها عن رحلة القصيم قبل مواجهة الخلود الأخيرة، التي كسبها الهلال 3ـ1.

وشارك نيفيش مع الهلال هذا الموسم في 17 مباراة، منها 10 في دوري روشن، وسجل خمسة أهداف، وصنع واحدًا.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري المحترفين برصيد 29 نقطة.