120 صقرا في المهرجان الشتوي

دشَّنت اللجنة المشرفة على مهرجان شرورة الشتوي الثامن فعاليات مسابقة «هدد الصقور»، بمشاركة 120 صقرًا من الطيور الحرة في مقر المهرجان.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، السبت، أكد أسامة الصيعري، عضو لجنة الصقور بالمهرجان، أن المسابقة خُصصت لها ثلاثة أشواط، وهي شوط هدد شواهين والجير، وشوط الحر والوكري، وشوط الملواح، بمشاركة أكثر من مئة طير، وحضور مشاركين من مناطق السعودية كافة، للتنافس على الفوز بالسباقات والتحديات المهارية المخصصة للطير والصقار.

وأشار الصيعري إلى أن الهدف من هذه الفعاليات الحفاظ على الموروث الثقافي للصقارة وتطويره، وتحفيز الصقارين وتطوير مهاراتهم، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات، والحفاظ على هذا الإرث العريق.