العلا يعيد بيسيرو إلى السعودية

تعاقدت إدارة نادي العلا مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار التجديد لآخر، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وسيتسلَّم بيسيرو المهمّة من المدرب السعودي فيصل سيف، الذي تولّاها مؤقتًا بعد إقالة التونسي جميل قاسم من تدريب الفريق في 5 ديسمبر الماضي.

ولم يحقق الفريق سوى انتصار وحيد في آخر ست جولات من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بينما تعادل أربع مرات، وتلقى هزيمة واحدة، ويحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن أبها، متصدر جدول الترتيب.

وليس بيسيرو بالغريب عن الكرة السعودية، فقد سبق له تدريب الهلال خلال النصف الأول من موسم 2006ـ2007، والمنتخب الأول بين فبراير 2009، ويناير 2011.

وتحت إشرافه، خسر «الأخضر» بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2010 عبر الملحق، وأقيل من منصبه بعد الهزيمة أمام سوريا 1ـ2 في مستهل منافسات كأس آسيا 2011.

وبدأ البرتغالي، البالغ من العمر حاليًا 65 عامًا، مشواره التدريبي مساعدًا في محطات مختلفة، آخرها ريال مدريد الإسباني موسم 2003ـ2004 مع مواطنه كارلوس كيروش.

وبعد تلك المحطة مباشرةً، خاض تجربته الأولى في منصب المدرب مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، وبعده انتقل إلى الهلال، ثمّ باناثينايكوس اليوناني، ورابيد بوخاريست الروماني، قبل تسلم دفة المنتخب السعودي.

وعقب إقالته من تدريب الأخضر، تنقل بين أندية عدة، بدءًا من براجا في بلاده، ثم الوحدة الإماراتي، والأهلي المصري، وبورتو البرتغالي، وبراجا لمرة ثانية، والشارقة الإماراتي، وفيتوريا جيمارايش البرتغالي، وصولًا إلى سبورتينج الذي شهد انطلاقته.

واستمرت ولايته الثانية مع سبورتينج أربعة أشهر فقط، وظل بعدها عامين خارج الخدمة، قبل عودته عبر تدريب منتخب فنزويلا، ثم نيجيريا، ووصل بها إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، وخسر اللقب أمام كوتديفوار.

وفي تجربته التالية الأخيرة درب الزمالك المصري من فبراير إلى مايو الماضيين، وظل بعدها بلا عمل نحو ثمانية أشهر حتى قرر العلا التعاقد معه.

وخلال مشواره مع الزمالك، لعب الفريق 13 مباراة، وحقق ستة انتصارات فقط، مقابل ست هزائم، وتعادل وحيد.

وتضم خزانة ألقابه بطولة كأس الدوري البرتغالي مع براجا 2012ـ2013، والدوري المصري برفقة الأهلي 2015ـ2016.