كأس العالم في الرياض

وصل كأس العالم السبت إلى الرياض، في مستهل جولته العالمية التي تسبق انطلاق بطولة عام 2026، التي تنظم الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. (واس)