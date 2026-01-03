أمام الشباب.. الفتح يكرر سيناريو 2021

كرَّر فريق الفتح الأول لكرة القدم سيناريو موسم 2021، وحقق انتصاره الثاني تواليًا على نظيره الشباب 2ـ0، في المواجهة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الأول في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الجزائري سفيان بن دبكة للفتح عند الدقيقة «11» من الشوط الأول، وأضاف فهد الزبيدي الهدف الثاني عند الدقيقة «90+6».

وتعد هذه المرة الثانية التي يحقق فيها الفتح انتصارين متتاليين على الشباب بعد انتصاره في موسم 2021.

ودفع الشباب ثمنًا غاليًا للنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبيه فيصل السفياني وعلي مكي عند الدقيقتين «47 و62».

وواصل الفريق الأحسائي نتائجه المميزة، وحقق انتصاره الثالث على التوالي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري بعد تغلبه على الأهلي والخليج وأخيرًا الشباب.

ورفع الفتح رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بعد أن بدأ الدوري بداية سيئة جعلته يحتل المراكز المتأخرة.

في الجانب الآخر، واصل الفريق الشبابي نتائجه المتواضعة في الدوري الموسم الجاري بعد تلقيه الخسارة السادسة من أصل 12 مباراة خاضها وبات يحتل المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.

ونجح الفتح في تقليص الفارق بينه وبين ضيفه العاصمي في مجموع المواجهات بدوري المحترفين، ورفع رصيده إلى 9 انتصارات مقابل 11 للشباب.