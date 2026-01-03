بالفيحاء.. الخلود يبصم على الخماسية الثانية

صحَّح فريق الخلود الأول لكرة القدم مساره في مسابقة دوري روشن السعودي بتحقيقه انتصارًا مهمًا من أمام مضيفه الفيحاء بنتيجة 5ـ0، في اللقاء الذي جمعهما السبت لحساب الجولة الـ 13 من المسابقة.

وحقق الخلود الخماسية الأولى في المسابقة خلال الموسم الجاري، بعدما نجح في الانتصار أمام النجمة بنتيجة 5ـ1 خلال الجولة الخامسة من المسابقة.

وتقدم الضيوف مبكرًا في المواجهة عن طريق القمري ميزياني ماوليدا في الدقيقة الخامسة، وسجَّل الإنجليزي كريس سمولينج، مدافع الفيحاء، هدفًا عكسيًّا في مرمى فريقه «38»، قبل أن يسجل الأرجنتيني راميرو إنريكي الهدف الثالث للخلود «44»، ويضيف زميله هتان باهبري الهدف الرابع «65».

وقبل نهاية الوقت الأصلي عاد مجددًا ماوليدا ليضيف الهدف الخامس للخلود «84».

وتعد خماسية الخلود هي الثامنة الموسم الجاري من دوري روشن بعد انتصار النصر أمام التعاون، والاتحاد أمام الخلود في الجولة الأولى، والنصر أمام الرياض الجولة الثالثة، الخلود أمام النجمة والهلال أمام الاتفاق والنصر أمام الفتح في الجولة الخامسة، والتعاون أمام الفتح في الجولة الثامنة.

وبهذا الانتصار، رفع الخلود رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ 12، بينما تراجع الفيحاء إلى المركز الـ13 وفي رصيده 12 نقطة.

ويستقبل الخلود نظيره الاتحاد، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ 14 من المسابقة، فيما يحل الفيحاء ضيفًا على الرياض، السبت، لحساب الجولة ذاتها.