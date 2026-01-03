ألجواسيل: الخسارة قاسية.. ولا تصدقوا شائعات إقالتي

أوضح الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه بدأ مواجهة الفتح التي خسرها بهدفين دون مقابل في دوري روشن السعودي بشكل جيد خلال الدقائق الأولى، مبينًا أنَّ خطأً فرديًّا تسبَّب في استقبال الهدف الأول.

وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: «كانت مواجهة صعبة جدًّا خاصة بعد أن أكمل الفريق المباراة بنقص عددي ومع ذلك استمر في المحاولة، وأعتقد أنَّ النتيجة تعد قاسية في ظل الظروف التي شهدتها المواجهة».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدَّموه في المباراة، وأعتقد أننا في وضع صعب الآن، ولا بد من بذل المزيد من الجهد للخروج منه».

وحول مستقبله مع الشباب والأنباء التي أكدت إقالته من منصبه، قال ألجواسيل: «جميع الأخبار التي تتردد عن إقالتي غير صحيحة، وما زلت أطمح في تحسين أوضاع الفريق.

وحول تقييمه الفني للفريق، قال المدرب: «المجموعة تفتقد للجودة المطلوبة في الخطين الهجومي والدفاعي، وهو أمر سبق أن أكدته بوضوح، وجميع هذه الصعوبات التي نعاني منها تعود إلى عدم مثالية فترة الإعداد للموسم».

واختتم مدرب الشباب حديثه بالإشارة إلى غياب المهاجمين الصريحين في قائمة الفريق وبدء المنافسات دون وجود رؤوس حربة.